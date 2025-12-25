藍白推「台灣未來帳戶」鄭麗文：很多學生打工要給孩子戀愛的機會

國民黨主席鄭麗文。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕 國民黨、民眾黨今天共同舉行「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，主張由立法院提出特別條例，設立「台灣未來帳戶」，由國家以制度化方式幫孩子成立一筆基金，友善育兒家庭。國民黨主席鄭麗文表示，希望這樣的推動是不分黨派的，也希望政府也能夠積極的參與，不要為反對而反對；她呼籲賴清德總統與行政院長卓榮泰也不要因為是在野黨提的就「不副署」、不執行，國家機器不能空轉。

鄭麗文表示，孩子的未來帳戶從零歲開始每個人有5萬元，接下來每年到12歲是1萬塊，18歲以後才可以動用。而這筆錢是投到台灣的股市、投資在台灣的經濟裡頭，投資標的限於大盤指數型的基金，如低費率的指數型基金ETF、共同基金，特別條例也要求低管理費，基金的年度管理費率不得超過0.1%。而台灣未來帳戶也有基金管理委員會及監理會來進行相關獨立的監管。

廣告 廣告

鄭麗文指出，孩子18歲以後，不用擔心要念書沒有錢，要背很重的助學貸款，父母要幫孩子準備念大學的錢。現在很多學生大部分的時間都在打工，而不是真正可以專心他的學業學習跟成長，「甚至於我們要給孩子戀愛的機會，不然的話為什麼少子化會越來越嚴重」。

鄭麗文表示，孩子的學習教育不能停，如果未來孩子長大要創業，他也有一筆啟動的基金；如果他想要買房，也可以投入他首次買房基金；孩子也可以選擇不動用這筆基金一直存在賬戶裡頭繼續的儲蓄 從小就培養孩子正確健康長期的理財觀念

鄭麗文表示，家長也可以自己自由選擇在這個帳戶裡頭去投資孩子，特別條例也會設置相關抵稅的鼓勵的政策；另外企業也可以為員工的子女來存錢，同樣也會有抵稅的優惠。未來這個政策也會做滾動式的檢討，財源方面也已經都做了非常合理的規劃 ，讓每一個孩子在18歲的時候不會輸在起跑線上，可以獨立來做相關的安排跟運用。

鄭麗文表示，相關的條例的初稿已經出來，未來也會交由兩黨的智庫跟黨團在立法院裡頭積極的去推動，召開更多的公聽會 集思廣益。希望這樣的推動這個是沒有顏色、不分黨派的，也希望政府也能夠積極的參與，不要為反對而反對，不要再像過去因為是在野黨提的就要處處抵制。

鄭麗文說，她更希望賴清德總統、行政院長卓榮泰也不要因為是在野黨提的就「不副署」、不執行，國家機器不能空轉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白共推「台灣未來帳戶」 黃國昌：明天與鄭麗文一同公布

鄭麗文稱台灣人寫中文、吃中菜是「中國人」 神邏輯被她狠打臉！

需逾千億元！藍白擬推「台灣未來帳戶」要政府為每位12歲以下兒童先存5萬

自由爆新聞》涉貪+惹火年輕人！他「靈魂拷問」嗆爆藍白！

