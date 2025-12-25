藍白推「台灣未來帳戶」 鄭麗文：盼卓別不副署.不執行

嘉義市 / 綜合報導

備戰2026地方選舉，國民黨中常會通過成立「藍白工作協商小組」，包含新竹市、宜蘭 縣 、嘉義市等將進行協調後，產生最能勝選的候選人，而昨(24)日民眾黨提名立委張啓楷選嘉義市長，外界關注藍白合的具體時間表，國民黨主席鄭麗文回應，等到提名人選確定後，就會馬上進入跟民眾黨的共同機制，另外，今(25)日鄭麗文也再次跟民眾黨主席黃國昌合體，共同宣布推動台灣未來帳戶。

繼藍白高峰會後選在耶誕節再次合體，要送下一代人生第一桶金，提出用制度化的方式建立「台灣未來帳戶」，孩子在滿18歲時至少可以領回33萬多元，國民黨主席鄭麗文說：「希望賴清德總統，卓榮泰院長，也不要因為是在野黨提的，所以就不副署就不執行。」

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌說：「甚至我也鼓勵我們的行政部門，勇敢的提出對案，今天跟鄭麗文主席坐在這邊，我們選擇的是在對的時間做對的事。除了政策面藍白智庫對接下一步要瞄準地方大選，苗栗縣長鍾東錦宣布第二副縣長將由民眾黨政策會執行賴香伶接任，藍白合示範區再+1。

苗栗縣長鍾東錦說：「我們鄭麗文主席跟黃國昌主席，應該他們兩個談好啦，我還是一直認為，我還是欠柯文哲主席一份這個人情。」民眾黨政策會執行長賴香伶說：「這樣的一個訊息我自己也覺得很意外但是也很榮幸。」

除了苗栗之外，其他大選步局也展開密集工作，國民黨中常會成立「兩黨協商小組」，未來包含新竹市、宜蘭、新北跟嘉義市，將依據各自討論的進度產生最能勝選的候選人，民眾黨主席黃國昌VS.立委(眾)張啓楷說：「(張啓楷，凍蒜，張啓楷，凍蒜)。」

在民眾黨徵召立委張啓楷選嘉義市後，國民黨內有心臟內科醫師翁壽良已經表態，而嘉義市議員鄭光宏、陳家平地方呼聲也很高，最終人選力拚農曆年前完成整合，國民黨主席鄭麗文說：「本黨內部的協調的這樣子的一個進程，那麼等到國民黨的人選也確定了，就會馬上進入跟民眾黨的共同提的這個機制。」透過民生議題強化在野陣營政策力，力拚地方大選合作，但接下來布局能否順利還考驗雙方陣營智慧。

原始連結







更多華視新聞報導

藍白破局的開始？ 民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭縣長

民眾黨徵召參戰嘉義市長 張啓楷：藍白合求勝選

藍白合嘉義市破局？ 民眾黨確定徵召張啓楷參選

