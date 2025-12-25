藍白推「台灣未來帳戶」12歲以下每人先存5萬 衛福部：應優先照顧弱勢

衛福部外觀。廖瑞祥攝



國民黨與民眾黨今共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，主張替每名12歲以下兒童設立專戶，帳戶由政府先行存入5萬元，之後政府每年相對加碼1萬元，規畫孩童18歲時可領回33萬元，盼藉此挽救低迷生育率。

藍白規畫溯及今年9月1日起未滿12歲的孩童，均協助設立「台灣未來帳戶」，家長每年若提撥5000元，政府相對提撥5000元；家長每年若提撥1萬元，政府同樣提撥1萬元，但政策說明並未敘明提撥上限。

藍白推估，即便家長到孩子18歲以前未提撥任何金額，仍可累積約33.9萬元；另為提高家長提撥誘因，願意提撥者將享有稅捐扣抵優惠。國民黨主席鄭麗文表示，估算第一年規模約1130億元，未來每年約260億元，並以新生兒12萬為基準，採滾動式檢討。

針對藍白提出的全民性「兒童帳戶」構想，衛福部社工司今發出聲明表示，衛福部自2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」（兒少發展帳戶），主要協助低收入、中低收入家庭子女及長期安置兒少，由政府與家長採「1比1」提撥方式，協助孩子在18歲時累積人生第一桶金。

衛福部指出，兒少發展帳戶推動至今年11月，已替3萬8892名孩子開戶，開戶率約66%，累計存款超過32億元；該制度採自由參加，家庭每月可選擇自存500至1250元不等。

衛福部也說明，若弱勢家庭有意存款但確有困難，將由社工定期訪視輔導，並視家戶需求提供短期工作機會、理財教育、親職教育、實物給付及經濟補助等配套，協助排除存款障礙。

衛福部認為，一次性提供12歲以下兒童每人5萬元種子基金「需更全面審慎評估」並以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童估算，僅初期經費就超過1185億元；若未來每年仍需為新增同齡人口編列經費，並每年再提撥1萬元至12歲，12年合計為2844億元，累計所需經費約4030億元。衛福部並提到，財劃法修法後，中央政府明年總預算仍需舉債近3000億元，相關財源安排與後續財政影響均需審慎衡酌。

另就制度面，衛福部指出，藍白方案未針對不同家庭經濟狀況做差異化設計，但政府資源有限，應優先照顧更需要支持的孩子，以落實社會投資「優先照顧弱勢」精神。

衛福部也提及，立法院朝野近期皆有提出類似「全民兒童帳戶」的構想，包括沈發惠、郭國文委員10月31日在院會質詢行政院長卓榮泰時提出相關概念，張雅琳委員11月28日質詢也有倡議，另亦有立委提出「轉大人ETF」想法，建議以長期投資方式協助孩子累積成年後基本資產。

衛福部強調，面對少子女化帶來的結構性挑戰，政策關鍵在於「資源怎麼用、先照顧誰」，未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向打造更友善的成家與育兒環境；也樂見跨黨派以更全面審慎角度共同推進民生議題，同時期盼加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

