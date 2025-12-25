藍白推「國民帳戶」 衛福部：無優先照顧弱勢、需審慎評估

國民黨與民眾黨今（25）日共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，將為每位在台設籍的0至12歲兒童設立帳戶，初始存入5萬元，政府每年再加碼1萬元至12歲止，18歲時至少可領回33萬。衛福部發新聞稿表示，試算相關經費後，分析財源安排、後續的財政影響，加上沒有針對不同家庭經濟狀況做差異化設計，該構想需要更全面審慎評估。

針對國民黨、民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，衛福部認為需要更全面審慎評估。（圖／資料照）

衛福部表示，2017年起就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境。

此政策已經執行8年多，到今年11月為止，已經有3萬8,892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

針對國民黨、民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，衛福部認為需要更全面審慎評估。新聞稿指出，「以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。」加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

尤其，此方案沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

國民黨與民眾黨推「國民帳戶」，每位在台設籍的0至12歲兒童，18歲時至少可領回33萬。（示意圖／Pixabay）

衛福部也指出，沈發惠以及郭國文委員，10月31日在立法院院會質詢行政院卓榮泰院長時，也提出「全民兒童帳戶」的相關構想，11月28日，張雅琳委員在質詢時，也有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持。

當時卓院長已回覆，會審慎評估政策目的、制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。而昨天也有立委提出「轉大人ETF」的想法，建議政府跟家長在孩子成長過程中一起投入，用長期投資的方式，幫孩子累積成年後的基本資產。

面對少子女化所帶來的結構性挑戰，衛福部認為政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

