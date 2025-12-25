藍白推「國民帳戶」！鄭麗文：美國孩子有的「台灣孩子也不能少」

【記者邱筠媜／台北報導】國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日召開聯合記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入5萬元基金，且每年再存入1萬元。鄭麗文指出，看到美國總統川普推出「川普帳戶」的新創政策，她認為美國孩子有的，台灣孩子也不能少，呼籲總統賴清德與行政院長卓榮泰不要因為是在野黨提的就不執行。

國民黨主席鄭麗文25日與民眾黨主席黃國昌共同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共同為少子化「國安危機」找出具體解決方案。

鄭麗文於臉書發文表示，「台灣未來帳戶」的構思，是根據國外相關經驗的借鑑與優化，例如美國有「川普帳戶」，英國在2015年就頒布《未來世代福祉法》（Well-being of Future Generations Act），新加坡、以色列也有類似規劃。

鄭麗文說，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，這是經過藍白兩黨智庫、專家學者，包括國民黨智庫副董事長陳冲，多次深度討論後推出的國家級戰略工程，而這項政策的核心，就是讓每個台灣孩子都能「赢在起跑線，自主創人生」。

鄭麗文指出，「台灣未來帳戶」規劃，0歲就有5萬元啟動金，到12歲每年再追加1萬元，錢存入專屬「未來帳戶」，18歲後才可動用；資金投入台灣股市，既為孩子累積財富，也為台灣經濟注入動能，不是消費、而是長期投資；18歲後可用於大學學費、職業訓練、創業啟動，甚至首購基金，也能選擇繼續儲蓄，減輕家庭負擔，讓孩子不用為學費打工，也能專心求學、勇敢戀愛。

鄭麗文續指，設立「台灣未來帳戶」讓孩子培養正確理財觀，從小理解「長期投資」的意義，遠離投機賭博的錯誤觀念；基金管理費率不超0.1%，避免廠商謀取不當利益，並成立「管理委員會」及其「監管會」負責監管；家長額外存款可抵稅，企業為員工子女存入可享抵稅與ESG加分。

鄭麗文強調，在財源規劃上，他們也做了審慎估算：首年預算1130億，後續每年約260億，以10年為期提出相關特別條例滾動檢討，確保18歲時，帳戶資金足以支應高等教育需求。這筆錢不是給父母的，而是給台灣未來主人翁的「成長禮」。

鄭麗文說，目前「台灣未來帳戶」條例草案已擬定完成，接下來藍白兩黨會在立法院積極推動，召開公聽會集思廣益。在政局動盪不安、朝野對立的時刻，台灣有非常多重大問題等著政府解決。

鄭麗文直言，這是藍白共同精心策畫、一起送給台灣下一代的禮物，希望賴清德總統與卓榮泰院長，不要因為是在野黨提的，就不副署、不執行，台灣不能再空轉！未來兩黨也會繼續推動更多福國利民的國家政策。

