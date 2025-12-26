藍白推「未來帳戶」沈榮欽：洗刷年金案惡名、怪綠營不重視年輕人

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 藍白共同宣布將要求政府推出「台灣未來帳戶」，由政府在每名12歲以下孩童帳戶中先存入5萬元基金，同時每年存入1萬元至12歲。預估開辦首年預算為新台幣1130億元，後續每年大約260億元。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，即使明顯有違憲爭議，若政府以違憲為由拒絕，藍白就可以宣傳民進黨不重視年輕人，憲法與財政後果並不在他們考慮之內。

沈榮欽發文寫道，憲法第七十條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」也就是預算編列的發動權在行政院，而立法院在審議行政院提出的預算案時，不能提出增加總金額的提案。大法官也在釋字第 391 號中解釋：「立法院審議中央政府總預算案應受此一規定之限制，而立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議。」

沈榮欽指出，記者會上藍白也知道違憲爭議，民眾黨主席黃國昌為了護航，居然說：「任何法案立法後，法律需要人去執行，都會造成費用支出」。執行法案需要行政費用，居然可以被黃國昌用來等同於國會可以為增加支出之提案，身為法學博士「竟然能夠鬼扯到這種程度，令人嘆為觀止」。

沈榮欽續指：不止黃國昌，國民黨主席鄭麗文發言「同樣莫名其妙：『這個法案沒有立法權凌駕行政權的問題。在台灣從來沒有立法權凌駕行政權的問題，永遠只有行政凌駕立法權的問題。』用這種政治語言護航違憲爭議，莫名其妙到了極點。你知我知獨眼龍也知道，甚至連鄭麗文和黃國昌都知道，這樣的法案違憲」。

沈榮欽分析，那麼為什麼他們還要在國會硬推？原因很簡單，藍白中止年金改革讓年輕人付出代價後，他們的民調下降，藍白加起來的支持率還低於綠，應該怎麼應對？要增加藍白的支持度並不容易，但是拉下綠的支持率則簡單得多。如果政府以違憲為由拒絕，藍白就可以宣傳民進黨不重視年輕人，

沈榮欽解釋，就算不能大幅增加藍白支持率，至少希望能夠大幅減少綠的支持率，洗刷年金案上不顧年輕人惡名，至於憲法與財政後果，並不在考慮之內。這當中只有政治算計，沒有台灣的未來。不幸的是，從普發一萬到台灣未來帳戶，只要藍白居國會多數，未來這樣的法案恐怕會越來越多。

