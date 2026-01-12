藍白推「未來帳戶」 石崇良憂普惠式政策：恐排擠健保、長照資源

衛福部長石崇良。游騰傑攝



藍白立委共同推動「台灣未來帳戶」立法，立法院衛環委員會今（1/12）日審查相關法案。衛福部長石崇良表示，兒童是國家未來的主人翁，政府會盡全力來為兒童照顧，但公共資源相對有限，彼此之間都會有排擠效應；若採取普惠式的未來帳戶制度，恐對財務與資源配置造成衝擊，這是衛福部的憂慮。

立院衛環委員會今日審查國民黨黨團、台灣民眾黨黨團擬具「臺灣未來帳戶特別條例草案」案，草案擬訂由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止，委託專業團隊經營並投資成長型ETF，等到18歲可提領。

石崇良會前受訪時對普惠式推動「台灣未來帳戶」表達保留。他強調，所有兒童照顧政策都值得討論，畢竟「兒童是國家未來的主人翁」，政府也會盡力投入資源照顧，但公共政策本質上是「選擇」，而國家資源終究有限。

石崇良指出，衛福部自民國106年起，選擇優先推動「兒少教育及發展帳戶」，鎖定低收入與中低收入戶兒童，採取「相對提撥」方式，讓孩子在18歲成年時能擁有一筆基礎資金。該政策未來如何精進，仍可持續討論，但是對於普惠式的未來帳戶做法，恐怕將造成財務與資源上的相對排擠。

他進一步示警，台灣已正式邁入超高齡社會，健保與長照財務壓力日益沉重，政府同時也正研議擴大社會救助法的保障範圍，以照顧更多弱勢族群。「一旦將大量資源集中投入兒童未來帳戶，是否會排擠更加需要優先被照顧的族群，這是我們的憂慮」，希望能夠更審慎廣泛的來討論。

