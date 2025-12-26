藍白推「未來帳戶」竟未排富 她傻眼：建商女婿的兒子也能領？

即時中心／綜合報導

藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題，引發外界議論。媒體人詹凌瑀質疑，最荒謬之處在於完全沒有排富，像黃國昌兒子這種不缺資源的富二代也能領，「這種無差別的撒幣補貼，是在浪費納稅人的錢。」她更擔憂，這不僅會造成巨大的財政黑洞，甚至排擠其他社福預算，更讓原本可以用來「雪中送炭」的資源，變成了無感的「錦上添花」。

媒體人詹凌瑀在臉書發文指出，黃國昌說得大義凜然，說要政府幫所有0到12歲的孩子存錢，打造更穩定的成長環境。但現實是，身為「建商女婿」兼「美國人爸爸」的黃國昌，兒子從小名下就有土地，起跑點早就是一般台灣孩子的終點。「這個法案最荒謬的地方在於完全沒有排富條款」，她直言，這意味著像黃國昌兒子這種含著金湯匙出生、根本不缺資源的富二代，竟然也能領這筆國家補助？

詹凌瑀認為，這種無差別的撒幣補貼，對弱勢孩子來說只是杯水車薪，根本追不上階級差距；對富裕家庭卻是錦上添花，浪費納稅人的錢。她批評，這政策不但無法解決少子化，反而讓既得利益者繼續佔用國家資源的政策，「根本不是福國利民，而是標準的譁眾取寵！」

另外，衛福部也針對在野黨提出的「台灣未來帳戶」做出財政評估，數字高達驚人的4,030億元。詹凌瑀直言，藍白陣營的主張聽起來好像很美好，但魔鬼藏在細節裡，政策制定最忌諱的就是「缺乏差異化設計」的無差別撒幣。

詹凌瑀強調，「政府的資源是有限的」，把這幾千億平均分給所有家庭，包含那些根本不缺這幾萬元的高收入家庭時，「真正被犧牲掉的，其實是那些處於社會底層、急需更多資源才能翻轉命運的弱勢孩童。」

詹凌瑀指出，衛福部說得很清楚，「應優先照顧弱勢」，政府事實上從2017年就已經在做「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，專門針對低收、中低收入戶家庭，由政府幫忙一比一存錢，「這才是符合社會正義的『社會投資』。」

若只是為了討好選民而大撒幣，不僅會造成巨大的財政黑洞，甚至排擠其他社福預算，更讓原本可以用來「雪中送炭」的資源，變成了無感的「錦上添花」。詹凌瑀直言，照顧下一代絕對支持，「但請把錢花在刀口上，花在真正需要被拉一把的孩子身上。」

