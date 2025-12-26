藍白推「未來帳戶」綠委：複製我「轉大人ETF」構想 他轟：明年都沒錢了談啥未來？

郭國文表示，藍白提出的「台灣未來帳戶」架構，根本和他1個月前提出的「轉大人ETF」雷同，嘲諷兩大黨主席大陣仗開記者會，還以為是「鄭黃配」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日拋出「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account）政策，主張由政府在12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，孩童18歲成年後可領回33.9萬元，因應台灣少子女化問題。對此，民進黨立委郭國文表示，藍白提出的架構，根本和他1個月前提出的「轉大人ETF」雷同，嘲諷兩大黨主席大陣仗開記者會，還以為是「鄭黃配」，政治評論員張益贍批評「明年都沒錢了，談啥未來？」

「所謂的黃國昌、鄭麗文政策，難道構想根本來自郭國文？」，郭國文25日發文表示，他提出的政策有三大核心概念，包括：投資下一代，讓新生兒「出生即投資」；ETF是深受台灣人信任的商品，因此以投資（或成立）ETF為主；孩童年滿18歲時才可以動用，作為「轉大人」禮物。結果，這三點被藍白完美複製，同樣是出生就要投資、同樣是要投資ETF、也同樣要成年才可以使用。

他強調，好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎，但別忘了，《預算法》第91條規定：立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，他喊話藍白，別再次違反《預算法》，讓好的政策背上違法通過的污名。

郭國文嘲諷，兩大黨主席大陣仗開記者會，還以為是正副總統等級的政見發表會，結果結合兩大智庫，「政策關鍵內容都跟我一位立委辦公室構思的差不多」。張益贍也發文直呼，明年都沒錢了，談啥未來？白藍國會先把台灣明年的帳戶「總預算」先付委審議吧。

