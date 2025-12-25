藍白推「未來帳戶」！鄭麗文：18年歲領50萬 可cover大學4年學雜生活費

黃國昌、鄭麗文出席「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（12/25）開記者會，宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止，委託專業團隊經營並投資成長型ETF，等到18歲才可提領使用。鄭麗文說，18歲可以動用這筆錢的時候，大概會是在50萬左右，剛好cover要念大學四年的相關的學雜生活費。

鄭麗文、黃國昌今共同舉行「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力」記者會。黃國昌說，現在其實針對中低收入戶，之前蔡英文政府已經有一個類似兒童帳戶這樣子的概念，但問題是成效非常的糟糕，背後的原因非常的多。對於每一個兒童、未來的主人翁，台灣未來帳戶它所提供的概念是，政府不是一次性的補貼。

黃國昌說，如果仔細的去看，民進黨有一些個別的縣市長的候選人，所提出來的政見，基本上是一次性的補貼、沒有長遠的規劃，藍白提的不是一次性的補貼、是長期性的投資，台灣每一個家庭的狀況都不一樣，但是政府除了第一筆5萬塊以外，每一年政府撥1萬塊進去，就是要讓不管在哪一個家庭能力如何，由政府幫國家未來的主人翁，有一個最起碼的金額的保障。

黃國昌說，相對的，家長可以按照每一個家庭他們自己不同的理財規劃，選擇性的也做相對存入，為了要提升家長的誘因，在法案會設計，如果家長做相對性的投入的話，在稅制上面，「就家長所存入的金額會做稅捐上面的扣抵。」

黃國昌表示，如果家長完全不相對提撥，到18歲的時候，孩子累積的資產大概有34萬；如果家長每年只能夠存5000塊，大概有45.7萬，如果家長相對存入的金額是每年1萬元的時候，可以有56.1萬，這是以年均報酬率6%來加以計算，從台灣整體在股市上面成長的軌跡來看，是相對合理的估算，不會太高也不會太低。

鄭麗文補充，因為股市的成長、經濟的成長，大概很難有一個斬釘截鐵的數字，但是以現在資金的規模，剛剛黃國昌講的是6%的成長率，所以從5%到可能10%的年化報酬率，大概就是在30幾萬到60萬之間，很可能的數字是落在50萬左右，就是在18歲可以動用這筆錢的時候，大概會是在50萬左右。

她說，因為從現在開始，18年後會有一定的通貨膨脹，他們大概也算過，這個錢應該是至少可以剛好cover要念大學四年的相關的學雜生活費。

