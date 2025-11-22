藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」，內政部更指出每年將增加1.8億人事費支出。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日批評，國民黨因人設事調整規定，不是好的做法，通過法案應該長治久安。

《地方制度法》原規定，直轄市可設副市長2人，若人口在250萬人以上，可再增設1位副市長；縣市則可設1名副市長，若人口在125萬人以上，才能再增設1位副市長。不過，藍白日前俠人數優勢修正地制法，明定直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣市副縣市長由1人增為2人，自明年起正式施行。

蘇巧慧今早出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮。她受訪表示，作爲在國會10年的立委，立法院通過的法案既然適用全國，就應該長治久安，讓國家能穩定前進，不要因人設事、因地設事，但昨天通過的種種法案，像傅崐萁版財劃法不但出錯，還把新北市的財政狀況從過去6都最低變成全國人均最低，這是非常惡劣的例子。

至於《地方制度法》修正，蘇巧慧說，原本副首長人數會依縣市人口狀況設立，台北市人口變少了，副市長在規定之下應該進行調整，但國民黨卻因人設事，再次調整地制法規定，刪除副縣市長人數的人口門檻限制，這並非好的做法。

