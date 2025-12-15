藍白推《財劃法》中央年舉債5638億 林楚茵：政院唯有不副署自衛

民進黨立委林楚茵今表示，藍白毀憲亂政無下限，行政院已經無路可走，唯有「不副署」。（資料照片／鄒保祥攝）

行政院提出《財劃法》覆議案遭立院藍白否決後，最晚須於今天（15日）公告，傳出府院高層已經拍板採「不副署、不執行」方式應對。民進黨立委林楚茵上午表示，藍白聯手硬闖違憲《財劃法》，「1年」就要搶走半兆，這不光是違反《公債法》，更是掏空國庫透支子孫未來，藍白毀憲亂政無下限，行政院已經無路可走，唯有「不副署」。

民進黨立委林楚茵上午在社群發文表示，「藍白惡修《財劃法》違反舉債上限，支持行政院不副署」，藍白版《財劃法》真的非常可怕，毫不在乎國家財政，也不考量事權分配，就強逼國家「每年」舉債「5638億」給地方。

林楚茵分析，國防特別預算1.25兆是分8年編列，平均一年不到2千億；但藍白聯手硬闖違憲《財劃法》，「1年」就要搶走半兆，這不光是違反《公債法》，更是掏空國庫透支子孫未來，當天災來臨時，救命錢哪裡來？藍白負得起這個責任嗎？

林楚茵指出，藍白毀憲亂政無下限，行政院已經無路可走，唯有「不副署」。藍白先無視憲法「立法權不得增加預算」的紅線硬闖《財劃法》、年改等，再惡意封殺「憲法法庭」。更離譜的是，身為最高民意機關首長的立法院長韓國瑜拒絕院際協調，行政院溝通與救濟的路，全被藍白堵死。面對這台國會失速列車，行政院本來就可以採取憲法賦予的自衛手段，「畢竟本屆國會史上最亂」。

「行政立法本應互相制衡。」林楚茵認為，藍白佔國會半數，要倒閣1/3連署即可，這不是行政院長卓榮泰肯不肯的問題，是國民黨、民眾黨敢不敢提的問題。既然國民黨號稱有60%民意，為什麼不敢面對最新民意？說穿了，藍白就是政治流氓。只敢在國會霸凌、癱瘓行政院，卻不敢解散國會面對選民。

林楚茵強調，因此她支持行政院「不副署」，把最終決定權交回「人民」，絕不讓違憲法案綁架台灣。



