藍白推「12歲以下給5萬基金」 網評比：比軍購有用多了

今年累計至今僅有9萬8785名新生兒，恐再創歷史新低，朝野相繼推出生育福利政策。（示意圖／資料照）

朝野今(24日)不約而同提出抗少子化福利政策願景，綠委郭國文提出「轉大人ETF」方案，藍白則宣布將於25日共推「台灣未來照護TFA」，讓每位12歲以下孩童帳戶存入一筆5萬元基金，且家長可提撥做基金操作。網友熱議認為，綠委版本會讓收入較低的一群壓力很大。

根據《匯流新聞網》報導提到，郭國文提出「轉大人ETF」方案，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10％估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金。他舉例，只要在孩童1-10歲時，家長與政府每個月各出1200元，孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。每年預算額度約144億，並不會造成財政沉重負擔。他強調，「這不是花費，而是投資未來國力與勞動力」。

PTT網友質疑「99％爸媽幫你花，或拿來繳學費」、「前提是股市十幾年內不崩盤」、「熊市沒有人要繳了吧」、「笑死，政府一句破產就什麼都沒了」、「家長還要出錢還不如丟基金之類的去生錢」、「應該全額由政府出」、「看似福利，其實是在幫台股大盤撐虛火」，不甚看好。

據了解，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在25日舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」、「台灣未來照護TFA」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

PTT鄉民表示「就家長提撥，能免稅，我覺得不錯」、「我頂客族，覺得是好政策」、「這沒強制家長存錢，民進黨版本是強制」、「民進黨搞得跟資金盤一樣」、「郭國文那個才是畫唬爛吧，動不動就百萬」、「民進黨版本會讓收入較低的一群壓力很大」、「比軍購有用多了」、「只要不是被民進黨貪走就好」、「幫小孩儲蓄總比送給美國人好太多」、「這是正確的方向，從小長期投資」、「這才是對未來有幫助的政策」。

