藍白推「38項新興計畫」逕付二讀 黃仁：該守護的在野一定堅持

立法院長韓國瑜主持立法院會，宣布藍白共同提出的「115年度總預算案先行動支」公決案逕付二讀。(資料照片)

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院朝野對立持續升溫，115年度中央政府總預算至今仍卡關未解。值台美關稅談判結果出爐、外界關注國家整體財政與民生政策之際，國民黨團與民眾黨團今（16）日在立法院院會中聯手出招，提出「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，促請立法院同意動支新興計畫預算。

黃仁強調，民進黨政府違法拒編志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的相關預算，導致總預算無法順利付委審查，才迫使在野黨採取罕見的「決議案動支」方式推進民生與國安計畫。(圖／黃仁國會辦公室)

藍白在提案中指出，如今國際風雲詭譎，兩岸情勢緊張，但在總預算中行政院卻惡意違法，拒絕編列志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的預算，至今未提出替代方案外，更以毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意。

該案最終在在野黨人數優勢下，動支案逕付二讀並交付朝野協商，首波共涵蓋TPASS通勤月票、縣市河川及排水改善等38項有關民生的「新興計畫」，總金額達718億元，從總預算抽出來逕付二讀。國民黨平地原住民立委黃仁表示，只要民進黨簽了不復議同意書，下星期就能審查。

黃仁本身出身職業軍人，長期關注軍警消權益。他受訪時直言，行政院應依法行政、如實編列相關預算，並痛批民進黨政府長期剋扣軍警消福利，在野陣營「絕不妥協，絕對無法認同」。

黃仁指出，鑒於國軍面對新型態作戰與演訓頻度大幅提升，國民黨團推動修正《軍人待遇條例》，並於 114年6月10日完成三讀。修法重點包括：一、新增地域加給制度，針對偏遠、特殊地區或海外服役軍人提供額外加給，且不得以役別或階級作為分級限制。二、例假應休而未休，採日計算，訂定分級標準，透過級數轉換金額予以補償，爰提案新增第一項第七款超時加給。三、近期台海局勢緊張，戰鬥部隊及其支援部隊為因應，演訓規模以倍數擴增，輿論亦熱議其加給與其繁重勤務不成正比，爰提案新增第一項第六款戰鬥部隊加給。四、新增志願役加給，每月提高至 3萬元，強化招募誘因、留住專業人才。

對於此次預算僵局，黃仁強調，民進黨政府違法拒編志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的相關預算，導致總預算無法順利付委審查，才迫使在野黨採取罕見的「決議案動支」方式推進民生與國安計畫。

黃仁表示，當前國際局勢詭譎、兩岸情勢緊張，政府卻拒絕依法編列軍警消關鍵預算，形同將全民福祉作為政治鬥爭籌碼。他強調，在野黨對抗的不是庶民百姓，而是違法失職、踐踏多數民意的執政者。

「該對抗的，絕不退讓；該守護的，一定堅持。」黃仁重申，在野陣營將持續推動預算審查，確保軍警消權益與民生建設不再被政治操作所犧牲。

