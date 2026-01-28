藍白推「TPASS預算先放行」協商破局！韓國瑜敲定開議日：下會期再議

立法院長韓國瑜今（28）日召集黨團協商，對於下個會期的開議日，各黨團同意在2月24日開議，當天也將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告。至於藍白提案新興計畫先行動支案，經朝野協商仍無共識，韓國瑜宣布本案擇期再協商。

韓國瑜今召集黨團協商，針對民眾黨團去年提案，邀請行政院長率同相關部會就「台美關稅談判進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」進行專案報告，此案在去年7月逕付二讀後，一直處於擱置狀態。

民眾黨立委張啓楷於黨團協商批評，2014年時任立委鄭麗君質詢文化部長龍應台，罵馬政府簽署服貿過程黑箱，只能審不能改等等，但這次民進黨政府在台美關稅談判不是自打臉嗎？總統賴清德說現在南韓關稅還沒審，就要求立法院照單全收，這是錯誤類比，南韓去年就談好，鄭麗君現在說還要談，有些項目還不清不楚。

柯建銘則批評，希望張啓楷講話要憑良心，竟然把服貿跟這次關稅談判不一樣的東西混為一談，而且張啓楷每次講話這麼大聲要做什麼？當作每個人都是自己的小弟嗎？講話就好好講，聲量沒有用，只會把自己的腦筋沖壞掉。卓院長來立院報告就儘速，最快2月24日開議就可以報告。

國民黨團總召傅崐萁指出，韓國發生國會審查關稅問題，現在川普提高關稅是因為韓國國會沒有通過，看到就很心酸；韓國國會是還未審竣，但我國國會是從頭到尾沒有這個案子，也不能表達意見，從頭到尾都是「佛曰不可說」，而日韓是帶著企業去談判。多少東西被蓋牌都不知道，就要執行了，政府到底有沒有在尊重國會？

張啓楷強調，2月24日開議就是邀請卓榮泰施政報告，必須要跟關稅專報分開；傅崐萁則同意2月24日開議。

至於國民黨團、民眾黨團共同提案，讓TPASS等部分新興計劃預算先行付委審查，因各黨團意見不一致，韓國瑜表示還要進行溝通，目前還在冷凍期，若沒有協商結論，院會沒有辦法處理，希望大家保持溝通，請主計長將經長期經費及延續性計劃，照各機關別增加數額及項目，提供給各黨團參考，本案擇期再協商。

最後，韓國瑜宣告協商共識，各黨團同意2月24日週二舉行第11屆第5會期第1次會議，並與3月3日合併為一次會；2月24日下午邀請行政院長率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後進行政黨質詢，藍綠白各推一人代表；3月3日請行政院長率同相關部會首長列席提出「台美關稅結果及其影響」專案報告，並備質詢，質詢人數國民黨10位、民進黨10位、民眾黨2位，每位委員詢答時間15分鐘。此外，3月11日進行各委員會召委選舉。

