藍白推718億新興預算先過關 張惇涵：考題100題只答了2題

新興計劃718億預算能否先行動支？張惇涵反問：考題100題，能繳回只答2題的考卷嗎？（圖：張惇涵臉書）

中央政府總預算六度卡關、無法付委審查，面對TPASS通勤月票相關補助面臨斷炊，藍白黨團提案讓第一波38項「新興計劃」718億元預算先行動支。行政院秘書長張惇涵今天（23日）強調：政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院就會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。（張柏仲報導）

政院發言人李慧芝昨天在院會後記者會上表示，「新興計劃」提案屬於決議案、而不是三讀通過的法律案；預算必須經過完整審查後、才能實質動用，以免為難公務員。秘書長張惇涵今天則強調，每一年下半年的會期都是預算會期，這個作業已經擺在立法院148天了，考題有100題，結果只答了2題，因為718億只佔2%。張惇涵反問：100題只答了2題，如果你是學生，你會只交2題的考卷，還是會交整份考卷？

張惇涵表示整個中央政府總預算是一體的、環環相扣，不應該被這樣切割式或破裂式的審查。至於在總預算三讀之前，行政院是否不會執行新興預算？張惇涵則說依照《預算法》第54條，所謂的同意並不是指預算的三讀程序，強調行政院的立場很簡單：只要依法，法律有效力的預算，行政院就會執行，不過這一次在野黨的處理方式，是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院也會以國家的利益、人民的福祉與建設的考量，來選擇合適的處理方式。