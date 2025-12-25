藍白推TFA恐再凌駕行政權？黃國昌駁斥：長年受民進黨誤導影響

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 藍白聯手推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，引發外界質疑是否出現「立法權逾越行政權」的憲政爭議。對此，民眾黨主席黃國昌今（25）日直言，這樣的質疑根本不成立，特別條例本來就是立法權的範疇，「什麼時候台灣的民主憲政，特別條例是由行政權來立的？」

國民黨、民眾黨今日共同召開搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會後接受媒體聯訪。

黃國昌表示，立法權屬於國會，而非行政院，這在憲法教科書中早有明確說明。他認為，相關問題並不困難，只要回到民主憲政的基本常識即可理解。

黃國昌進一步指出，若深入討論，關鍵在於國會是否有權在立法時增加政府支出。他強調，只要法律制定出來且要實際執行，就必然涉及人力與行政運作，勢必產生支出，這是任何法律運作的基本現實。

他也直言，外界會產生這樣的疑問，恐怕是受到民進黨近年「行政權獨大、行政權說了算」的氛圍所誤導，缺乏民主憲政的基本ABC常識。在任何民主憲政國家，法律與條例本來就是由國會制定，而不是行政部門自行立法。

鄭麗文也表示，這個所謂「立法權凌駕行政權」的問題「根本不存在」。她指出，即便是民進黨政府要推動類似政策，也同樣必須提出法案，送交國會審議通過，才能依法推動，因此不存在越權問題。

鄭麗文說，正因如此，藍白才一再表示歡迎行政院共襄盛舉，甚至提出自己的版本，進入國會討論。即便是行政權主動提出的政策，其所需預算仍須經立法院審議通過，才能依法行政，這是憲政運作的基本程序。

鄭麗文也補充指出，許多歐洲國家採內閣制，在該制度下，行政與立法兩權本就高度合一，政府部會首長同時具備國會議員身分。她認為，將立法與行政刻意對立，反而是嚴重誤導，違背民主國家機器的運作原理。

鄭麗文最後強調，在台灣真正長期存在的問題，從來不是立法權凌駕行政權，而是「行政權凌駕立法權」，相關質疑應回到憲政制度的基本事實檢視。

