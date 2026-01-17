藍白推TPASS等預算先行審查 蔣萬安喊話：行政立法兩院應積極溝通

備戰2026年底地方九合一大選，針對台北市長選戰，國民黨籍台北市議長戴錫欽昨（16）日分析，若民進黨派出行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君出戰，台北市長蔣萬安面對連任挑戰恐須小心應對，蔣萬安今（17）日回應表示，目前還是專注施政。另一方面，中央政府總預算在立法院持續卡關，昨日藍白在院會推動TPASS等民生預算案逕付二讀，使相關項目先行審查，蔣萬安表示「樂見立法院以民生優先」來進行預算審查，也喊話行政院和立法院積極溝通。

近期因中央政府總預算審查持續卡關，先前也傳出TPASS通勤月票恐無法進行補助，可能出現斷炊的情況。而在昨日立院院會，藍白黨團共推動包含TPASS在內的38項新興預算案逕付二讀。對此，蔣萬安回應，樂見立法院以民生為優先審查預算，同時也呼籲行政院與立法院兩院積極溝通，盡可能讓相關民生預算不受影響。

年底對決卓揆、鄭麗君？ 蔣萬安：專注市政

除了總預算與民生預算議題外，蔣萬安今也被問及台北市長連任挑戰的相關話題。民進黨備戰2026年底地方九合一大選，已在多個縣市完成提名，台北市長選戰部分，戴錫欽昨日提及若民進黨派卓榮泰或鄭麗君出戰，蔣萬安需小心應對。蔣萬安則表示，距離選舉還有一段時間，並再次強調目前重點仍是專注市政與施政工作。

台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸

