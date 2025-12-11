藍白掩護周萬來避答助理費除罪化爭議？林楚茵：臭不可聞

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍上周提案將立委助理費除罪化，傳出藍營提出此案前曾徵詢立法院秘書長周萬來意見，也引發各界討論，民進黨立委林楚茵今(12/11)表示，藍白為了替此案築牆，竟聯手在今日上午9點召開朝野協商，根本是刻意讓周萬來躲起來，不用回答問題，藍白狼狽為奸，互相掩護，搞爛國會，臭不可聞。

陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用，引發討論。

對此，立院司法法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄臨時變更今日委員會議程，邀請法務部、審計部等單位，至立院司委會專案報告「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」並另排案審查民進黨立委許智傑等人提出的《立法院公費助理任用法》草案。

針對陳玉珍提案，立院助理也發起連署，要求撤回提案，據了解已有250多位助理參與連署。國會助理工會也預告，將在明日上午9點30分，於立院正門口集會後，前往拜會陳玉珍。

林楚茵在社群粉專發文指出，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金庫，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，結果周萬來依然是周不來。

林楚茵說，原因很清楚，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點。看看這個協商時間，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來請假躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題。

林楚茵表示，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。

林楚茵說，藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞。

