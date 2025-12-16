藍白提倒閣反制卓揆不副署？許淑華直言「他們不敢」：強推法案、未見說好的民生法案...民眾都看在眼裡

行政院長卓榮泰昨定調將依法以「不副署」反制藍白財劃法，外界對於藍白是否提出不信任投票議論紛紛。對此，民進黨台北市議員許淑華今（16日）上電台節目《新聞放鞭炮》直言，藍白不敢倒閣，現在他們強推政治性法案，全國民眾都看不慣，很多民生法案都因此被延後排擠，看到藍營提中配六改四、助理費除罪，民眾也會很疑惑。

被問到若藍白倒閣，國會進行全面改選是否有信心，許淑華認為，有信心可以超過51席，當然沒有說一定會成功，但她相信現在全國人民，包括自己在跑地方的民眾，其實大家都看不慣藍白一直強力通過法案而沒針對法案內容好好審查。

許淑華指出，國防特別預算可以付委後大家來討論，哪些要刪、哪些合理都能拿出來講，這樣的方式才是真正在監督政府，但現在連審都不審、也不付委，就讓法案躺在那邊完全不處理。



許淑華說，反而有很多需要提出的民生法案，但民眾都沒在立院看到，都是政治議題在做攻防，民眾也會疑惑為何要去提檯面上的這些法案，像是藍營先前提的助理廢除罪，根本是在自肥，是不是為了幫高虹安、顏寬恒解套？



許淑華舉例，像巴氏量表已經解除了，仍有不少的癌症自付額很高，這部分跟健保預算是否可以調整，或是還有其他醫療資源可以協助，這些行政院在推行的健康台灣深耕計畫政策切身民眾，大家自然會很關心，但不見其他立委提出相關法案，甚至相關法案不斷被往後延。



許淑華批評，優先的法案都是大家看到的如中配六改四等政治性議題，藍白對於民眾想要民生問題好像沒想討論。她認為，立委把法案丟出來、一起討論，讓台灣更精進才是最為重要的事，但現在藍白想過的法案卻不用審查、討論就直接付委通過，二讀、三讀再挾人數優勢通過。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

