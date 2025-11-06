藍白提停砍公教年金 蔡英文憂「走回頭路」：只靠政府預算救不了大家退休金

台北市 / 林彥廷 綜合報導

立法院國民黨團與民眾黨團推動停砍公教年金，立法院聯席會議今（6）日排審相關修法草案，經表決後初審通過，全數條文保留，交由朝野協商。前總統蔡英文今（6）日於臉書發文指出，年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

蔡英文表示，在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代要完成的工作。過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文提到，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文指出，如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文表示，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

蔡英文提到，她想跟大家分享 想想論壇 Thinking Taiwan Forum 的兩篇新上線的文章，在「公平」與「永續」的原則下，共同找出穩定的財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。

