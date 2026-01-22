藍白提先動支718億元新興計畫 政院：預算須經完整審查才能動用

115年中央政府總預算案持續卡關，藍白日前聯手提出新台幣718億元的115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀並交付協商，媒體關注公部門是否會先行動支這筆預算。行政院今天表示，總預算案未被審議時間已達147天，預算還是須經完整審查程序，明確使用範圍與金額、實質審查每一筆預算才能動用，避免為難公務員，期盼總預算案盡快付委審查。

藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，以人數優勢表決將提案逕付二讀並交付協商，藍白黨團預計今天協商。

對於藍白所提新興計畫牽涉新台幣718億元，公部門是否會先行動支。行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會解釋，立法院想先動支新興計畫的提案，並非三讀案，也不會成為真正的法律案。預算還是要經過完整審查程序，明確使用範圍與金額，避免造成公務員為難。未來在總預算案正式審議過程中，相關預算也有可能被刪除，因此政院希望每一筆預算都應該被實質審查，才能實質動用。

對於行政院長卓榮泰昨天表態願與立法院辯論總預算案，李慧芝表示，今天是總預算案未被審議的第147天，國會就是最大的政策辯論平台，不能理解在野黨為何不像過往一般在立法院辯論預算，且在立法院辯論預算不會只有三場，而是所有立委都能跟行政團隊辯論每一筆預算，只要明天付委，最快下周就能針對總預算案在國會展開辯論。

行政院會後記者會中，背板也秀出今年度總預算案累積未審議的時間已達147天，且時間仍不斷累積。李慧芝說，總預算案只要付委審查，卓榮泰就會去立法院報告，希望能在國會殿堂中，就立委關心的每一筆預算展開辯論。

李慧芝也強調，新興計畫這718億元之外的所有預算都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等項目都在總預算案中，政府希望能執行每一筆預算，期盼立院盡早實質審議。