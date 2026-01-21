藍白提先行審查718億新興計畫 綠營回嗆：別點菜

中央政府總預算案持續卡關，國民黨與民眾黨團提出針對TPASS通勤月票及生育補助等38項新興計畫、約718億元預算先行審查。朝野預計於22日進行協商，但民進黨團批評此舉為「點菜式」要求先行動支，此舉引發民眾黨團強烈反擊，質疑行政院才是「點菜式」編列預算。

針對民進黨團呼籲在野黨盡快將總預算付委審查，而非挑選項目動支，外界擔憂明日協商恐將破局。民眾黨團總召黃國昌於今（21）日表示，行政院未依法編列預算，立法院難以依法審議。他指出，近期民眾黨公布民調顯示，絕大多數民眾認為行政院應依法編列立法院三讀通過的對軍人加薪、警消退休金等預算。

黃國昌指出，只有等到行政院依法編列預算後，立法院才有辦法進行審查。他質疑行政院自己編列預算時若採取「點菜式」手段，踐踏軍人與警消權益，執政黨便無立場指責立法院未審查預算。他認為面對違法編列的預算，立法院根本無從審起。

對於在野黨提出先行審查民生急需項目的做法，黃國昌表示，當執政者選擇擺爛，在野黨則致力於解決問題。他提到，民進黨過去大力宣傳TPASS，如今在野黨願意讓相關預算先行通過，嘉惠通勤族，反而是民進黨進行阻擋與杯葛。他批評民進黨講了半天，其實並不在乎民生經濟，只在意拿人民當肉票進行政治鬥爭。

黃國昌說明，從TPASS通勤月票、生育補助到勞工補貼等項目，在野黨體察民意需求，面對行政院的違法預算仍願意為了人民先行動支。然而，民進黨卻寧願杯葛也不願放行，連人民迫切需要的項目都不放手，顯示其為了政治鬥爭不惜犧牲民眾權益。

黃國昌質疑，這是他首次見到行政院面對立法院要給予預算支持、要求盡快執行時，竟選擇拒絕撥款。他直言這種「不要給我錢」的態度太過離譜，質疑這究竟是什麼樣的政府。

