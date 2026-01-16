藍白提動支718億新興計畫 政院：僅占總預算2.4% 漠視國家發展

115年中央政府總預算案持續卡關，藍白今天聯手自中央政府總預算案中抽出部分新興計畫審議，提案逕付二讀並交付協商。行政院表示，中央政府總預算案每項計畫都是重要項目，在野黨挑挑揀揀，只同意動支新台幣718億元的新興計畫案，僅佔整本總預算的2.4%，漠視其他民眾福利以及國家發展，呼籲立法院應遵守憲政分際，理性審查中央政府總預算。

藍白16日自中央政府總預算案中抽出部分新興計畫審議並逕付二讀。行政院發言人李慧芝（圖）表示，在野黨只同意動支新台幣718億元的新興計畫案，僅佔整本總預算的2.4%，漠視民眾福利及國家發展。（中央社資料照）

國民黨團及民眾黨團今天在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算。院會處理時，藍白提議逕付二讀。儘管民進黨團反對，但表決不敵藍白人數優勢，提案逕付二讀並交付協商。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，今年度中央政府總預算案，每一項計畫都是重要項目，每一筆預算都環環相扣，其中因為總預算遲遲未審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億元，在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支其中718億元的新興計畫案，僅占整本總預算的2.4%，漠視其他民眾福利及國家發展。

李慧芝說，被在野黨剔除的新興計畫，包含校園無人機人才培育、為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫、提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，以及極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，「這些有助於國人照顧、國家發展、提升國際競爭力的計畫，難道在野黨認為不重要嗎？」

李慧芝指出，行政院於去年8月29日把今年中央政府總預算案送請立法院審議，立法院持續拖延審查時程，截至今天已141天，在最後幾個工作天才匆匆忙忙、挑三揀四，絕非國人之福，立法院應遵守責任政治的憲政分際，理性審查中央政府總預算，確實依照憲法規定行使職權。