藍白提卓榮泰譴責案 行政院：製造朝野矛盾

（中央社記者賴于榛台北2日電）立法院會今天在藍白聯手下，通過對行政院長卓榮泰的譴責案。行政院發言人李慧芝表示，當國際民主社會都高度關注中國針對性的對台軍演，且譴責中國，在野黨未替國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾等，行政院感到遺憾。

立法院會今天在在野黨聯手下，通過台灣民眾黨立法院黨團提案，對行政院長卓榮泰有未依法編列預算等4大缺失，提出譴責。

李慧芝透過媒體群組表示，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，行政院十分訝異在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案，因此作為憲政機關，行政院必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因守護憲法而遭立法院譴責，行政院感到遺憾。

她也呼籲，立法院應謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。（編輯：蘇志宗）1150102