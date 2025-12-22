藍白提告5位大法官 陳柏惟轟：立法權「欺壓其他四權」！

論壇中心/綜合報導

憲法法庭審理《憲法訴訟法》部分修正條文，由5位大法官作成違憲判決。藍委陳玉珍21日表示，總統彈劾案應比照辦理，排除反對的民進黨立委，就是100%贊成。對此，立院榮譽顧問陳柏惟表示，立院有權力但不能「無法無天」，民主社會百姓是老闆，養了五權，代表「五隻狗」都該保護人民，但現在是立法權「欺壓其他四權」。





陳柏惟在《台灣向前行》節目中質疑，現在所有的法案的都被藍白擋下，藍白還怕大家討論、「連排案都不給排」 陳柏惟認為，立委選票加總是民進黨大於國民黨大於民進黨，但是藍白席次比較多，現在立法院除了傅崐萁的意見之外、還有其他人的意見嗎？今天是因為有總統任命的行政院長，才得以讓兩權相互監督、制衡，但現在只要不符合在野意見，他們就把腦筋動到大法官、監察院，立法「欺壓其他四權」、獨攬大權。

陳柏惟進一步指出，光是立委赴中報備修法，直至今日藍白聯合擋了700多次，連討論都沒有「有在尊重少數嗎」？陳柏惟也強調，從來就沒有立法院一權管四權這種事，立院權力雖大，但永遠不能超越其他四權，這是現在民眾需要留意的事情。

