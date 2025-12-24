藍白提彈劾民眾開始翻憲法…林修民指藍白行使罷免也歡迎：不是稱民意站在你家嗎？

近期因行政院長卓榮泰宣布不副署藍白財劃法，引發外界一系列對於憲政體制的討論，藍白陣營為此也放話要提案彈劾總統賴清德，雙方論述來回甚至間接提高群眾對於相關憲法條文的認識。對此，科技專欄作家林修民今（24日）上電台《新聞放鞭炮》直言，藍白要罷免賴清德也歡迎，最好的方式即為提倒閣、透過國會改選拿下多數席次，「不是民意站在你家嗎？」

對於藍白提案彈劾賴清德，林修民直言，「要罷免也可以啊，歡迎啊！」並酸說，藍白為何如此相信、支持賴清德，唯一要罷免總統的方法就是取得3/4席位，最好的選擇就是提案倒閣、國會全面改選拿到多數席位，不是一直宣稱擁有多數民意嗎？

林修民表示，藍白抗議行政院使用憲法賦予的不副署，卻不行使提不信任案的權利，就像是被開交通罰單抱怨不公，卻不申訴。



林修民形容，要是因為質疑官官相護，認為申訴沒用處，也可以選擇進一步打行政訴訟，到法院去解決，跟現在藍白有異議能找憲法法庭處理一樣，但他們自己卻把它癱瘓了。



林修民說，要是有人抱怨向憲法法庭提案違憲，審理下來耗時過久，就能直接回應「這是你的權利，為什麼要讓權利睡著？」他指出，現在憲政遇到的問題跟民眾一般面對行政救濟的情況可說是一模一樣。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

