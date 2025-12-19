藍白提彈劾總統 黃暐瀚點出1關鍵：恐該倒閣重選

藍白於今（19日）宣布，即刻對賴清德總統啟動彈劾案程序。（圖／東森新聞）





行政院日前投下震撼彈，宣布不副署財劃法，立法院昨（18日）通過行政院長卓榮泰彈劾案，並移送監察院，藍白於今（19日）宣布，即刻對賴清德總統啟動彈劾案程序。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，若真想彈劾總統，恐該倒閣重選。

黃暐瀚表示，過去針對倒閣換掉卓揆一直沒有多談，「理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，『卡死』依舊無解」。

黃暐瀚分析藍白目前3條路：一是倒閣讓卓榮泰下台，可成，需有57席立委同意，總統解散國會後於60天內重選，但這樣的方式「解決不了問題」。至於彈劾總統需76席立委同意，憲法法庭通過；罷免總統則需76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意，兩種方式黃暐瀚皆直言「絕對辦不到」。

黃暐瀚指出關鍵，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案或罷免案送出立院，但具體怎麼做，仍由藍綠白自行決定。

針對藍白啟動總統彈劾案，總統府發言人郭雅慧回應，這恰好證明沒有所謂的行政濫權，因為在憲法上立法院有手段對行政院長和總統制衡，只要合乎憲政體制，均予以尊重。

