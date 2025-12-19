藍白提彈劾賴清德哪招？律師識破傅崐萁、黃國昌「這爛梗」

政治中心／劉宇鈞報導

行政院長卓榮泰不副署藍白強修的財劃法，立法院藍白黨團今（19）日在議場前召開聯合記者會，揚言提案彈劾總統賴清德。律師賴中強識破國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌的「爛梗」，同時列出對藍白的5點質疑。

賴中強以「識破傅黃藍白的彈劾爛梗」為題發文表示，傅崐萁與黃國昌率全體藍白立委於立法院議場前舉行記者會，宣布對賴清德發動彈劾。很多人第一時間的反映是：總統彈劾案的提出，必須有全體立委的三分之二同意，藍白沒有如此多席次；彈劾案的審判，需要憲法法庭判決，目前憲法法庭癱瘓中，所以藍白是玩假的。

賴中強直言，說藍白玩假的，只對一半，傅崐萁與黃國昌的劇本是：賴清德彈劾案不可能通過，這不重要。藍白要的是結合立法院議程與場外藍營民眾抗議，主導政治議程與輿論風向；藍白的第一個戰役，是鎖定今天提議後依立法院職權法要召開的全院委員會審查，依法通知被彈劾人說明。賴總統出席藍白就予以羞辱，賴總統不出席就大加撻伐。

賴中強指出，更陰險的是，藍白要以彈劾案，削弱賴總統再提名大法官的正當性。無論賴總統提名任何人選，除非是翁曉玲、吳宗憲、林思銘、廖元豪、陳淳文這類藍白高度屬意人選，藍白都會說賴總統提名的目的是在操縱憲法法庭彈劾審判。反之，如果賴總統暫不提名，藍白會說總統是要癱瘓憲法法庭，讓憲法法庭無法審判彈劾案。

賴中強續指，再往後，藍白可以重複提出彈劾案，並以賴總統被彈劾為理由，主張總統利益衝突應迴避，要求蕭美琴副總統依國會政黨比例籌組大法官審薦小組，負責大法官候選人的提名。

賴中強最後說，最重要的，傅、黃哥倆好，可以分別向國民黨及民眾黨內部訴求，因為彈劾大戰正在持續進行中，不可臨陣前換將。所以黃國昌二分之一條款不算數，黃要繼續當立委及總召，傅崐萁也要續任第三年總召。

