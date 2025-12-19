藍白提彈劾賴清德登中國官媒！台網酸：是在嘲笑黨嗎？

政治中心／綜合報導



國民黨、民眾黨近期持續聯手，頻頻猛推高爭議法案，近日因不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，移請監院彈劾卓榮泰，今（19）日則又提案彈劾總統賴清德，引發大眾關注，藍白的舉動也被中國發現，一舉登上中國官媒《新華社》，由於中國現在由中國共產黨執政，不少台灣網友們見狀紛紛開酸「是在恥笑他們不能彈劾習近平嗎？」、「是在嘲笑黨嗎」。





藍白提案彈劾賴清德「登中國官媒《新華社》」！台網狂酸：是在嘲笑黨嗎？

國民黨、民眾黨近期聯手，提案彈劾行政院長卓榮泰（右）、總統賴清德（左）。（圖／總統府提供、民視新聞資料照）

國民黨和民眾黨立委，因為不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，既日前請監院彈劾卓榮泰後，今（19）日則召開記者會，要彈劾總統賴清德，還把賴總統的照片跟想稱帝的袁世凱合成，除了要求總統到立法院說明，也將在全台舉辦公聽會。

藍白召開記者會，要彈劾總統賴清德，還把賴總統的照片跟想稱帝的袁世凱合成。（圖／民視新聞網）

藍白召開記者會，要彈劾總統賴清德，還把賴總統的照片跟想稱帝的袁世凱合成。（圖／民視新聞網）





藍白聯手提案彈劾賴清德一事不僅引發國人討論，也備受中國關注，中國官媒《新華社》更以「國民黨和民眾黨民意代表宣布將提案彈劾賴清德」為題報導，但內文並無提及過多，至截稿前僅只有短短寫下「中國國民黨和台灣民眾黨民意代表19日在台北召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德」。

中國官媒《新華社》報導了藍白提案彈劾總統賴清德一事。（圖／翻攝《新華社》）

中國官媒《新華社》報導了藍白提案彈劾總統賴清德一事。（圖／翻攝《新華社》）





消息出爐後，立刻引發台灣網友一陣嘲諷，「中國不知有總統也不懂彈劾，對牛彈琴」、「中國說了什麼，就代表我們做對了什麼」、「他們人民會先矇逼，然後學習，發現自己不能彈劾大肉呆，然後哭暈在沒有門的廁所裡」、「新華網是在恥笑他們不能彈劾習近平嗎？」、「自曝其短，台灣可以彈劾，可以罷免，中國呢？」、「是在嘲笑黨嗎」。





