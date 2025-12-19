藍白提彈劾賴清德 律師轟「憲政假動作」：轉移不敢倒閣的心虛

即時中心／梁博超報導

立法院司法委員會昨（18）日建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而藍白立委今（19）日上午召開記者會，將提案彈劾總統賴清德；不過律師黃帝穎直言在法律實務上不可能，彈劾總統要國會三分之二、但倒閣只要國會過半；藍白提彈劾總統是「憲政假動作」，擺明轉移不敢倒閣的心虛，「正常人都看得出藍白『捨近求遠』打假球」。

律師黃帝穎今早在臉書撰文解析，藍白要提案彈劾總統，依據《憲法增修條文》規定，需要國會三分之二席次。但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻；且彈劾案通過國會後，還要送憲法法庭，經三分之二大法官同意。「很清楚的，藍白要彈劾總統在法律實務上不可能，這明顯又是『打假球』，藍白憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。」

黃帝穎指出，藍白過半可輕易倒閣，卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，「打假球打到這麼假都看不出來」，自稱六成民意是自欺欺人，藍白不敢倒閣凸顯心虛。

同時黃帝穎更強調，閣揆不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣；但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」。

黃帝穎直言，藍白一再「打假球」的用意，顯然只是轉移不敢倒閣的心虛、吃定藍白支持者不懂憲法。國會不敢倒閣，就證明行政院長卓榮泰不副署「違憲惡法」具有憲法正當性！

