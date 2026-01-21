藍白提彈劾賴清德 沈伯洋批立法院變「超級機關」破壞權力分立





立法院國民黨與民眾黨團今（21日）提出彈劾總統賴清德案。民進黨立委沈伯洋登記發言指出，總統與立委一樣，都是由人民一票一票選出來，擁有同樣的民意基礎，但現在的立法院卻想讓「所有事情都由立法院說了算」。

沈伯洋表示，立法院正試圖透過彈劾總統的程序，破壞憲法所設下的權力分立界線，讓立法院變成一個「超級機關」，什麼都要管、什麼都要決定。他舉例，2024年時立法院曾想通過法案，要求私人企業到立法院備詢，形同立法院想自己當檢察官；2025年更完全癱瘓憲法法庭的運作，讓立法院凌駕憲法法庭之上；近期甚至連軍購這種原本屬於國防部的業務，也出現立委要親自到美國談軍購的情況。

沈伯洋指出，藍白長期不願面對一個事實，那就是「總統與立法院沒有從屬關係」，雙方都是民意代表，沒有誰比較大的問題，這點憲法法庭的判決前言也說得很清楚。他批評，現在立法院的作法，就是要破壞過去的憲政默契，把行政院壓制住、削弱監察院的功能，同時讓自己集結成大法官、檢察官、甚至國防部於一身，讓所有權力集中到立法院。

沈伯洋認為，這次提出彈劾案，其實就是想把立法院變成法庭，要求總統到立院「受審」。他也指出，立委本來就有該做的工作，例如現在正值預算會期，應該要審查中央政府總預算，但卻選擇不審，反而忙著擴大自身權力。他質疑，這樣做的目的，不只是在癱瘓國家財政，還包括把特定利益送給特定族群，讓紅媒回歸、讓救國團與婦聯會重新復出。

沈伯洋最後表示，這些相關法案目前都還躺在立法院等待三讀，如今又搭配彈劾案進行政治操作與散播謠言，根本是在進行一場政治表演。（責任編輯：殷偵維）

