藍白提彈劾賴清德 總統府表尊重 民進黨反擊：莫在立法院繼續鬧事

藍白兩黨於立法院議場前宣布發起彈劾總統賴清德。（圖片來源／民眾黨提供）

立法院國民黨團與民眾黨團本（19）日召開宣布提案彈劾總統，對此，總統府發言人郭雅慧表示，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重，但在野黨的大動作恰好足以證明，沒有所謂「行政濫權」這件事。

民進黨中央黨部發言人暨立委李坤城則回擊，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」；口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。他並敬告藍白，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委。

藍白提彈劾賴清德，總統府：恰好證明沒有行政濫權

針對在野黨提案彈劾總統，總統府發言人郭雅慧表示，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重，更何況卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，是依照憲法第37條賦予的權力不進行副署。她說，問題出在實在是在野黨提出太多濫權、違法的法案，因此卓揆基於希望保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，所以才決定不予副署。

郭雅慧強調，在野黨採取的大動作，恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧也向在野黨呼籲，盼注意憲法明文規定總預算須在12月31日之前完成審查，不過今天已經12月19日，總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

民進黨批彈劾是「打假球」：莫在立法院繼續鬧事

民進黨發言人李坤城指出，依據立法院職權行使法，彈劾案通過後須向「司法院大法官」提出，然而藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾？他因此質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

李坤城更直言，傅崐萁、黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實，國民黨黨主席鄭麗文甚至稱普丁不是獨裁者，「連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制？」

李坤城強調，藍白提了眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。他並重申，行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，行政院會堅定立場不副署，合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。

最後，李坤城也敬告藍白，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

王義川與賴中強解析藍白彈劾總統的盤算

藍白發起彈劾總統，不過根據憲法規定，顯然只能通過第一階段提議程序（立法院1/2立委同意）；至於第二階段立案程序（立法院2/3同意）以及第三階段審理程序（憲法法庭審理），因藍白立委人數不足以及憲法法庭業已遭藍白自行修訂的憲訴法所癱瘓，所以根本無法通過。

至於藍白為何仍執意發起彈劾總統？民進黨立委王義川本日在民進黨自辦直播節目《午青開講》中表示，藍白的目的就只是要在通過第一階段提議程序後，邀請總統到立法院進行說明，並趁機羞辱賴清德，若賴清德不去，則是趁機笑賴清德不敢。

王義川並引用律師賴中強的文章，指其分析得最透徹。賴中強文中指出，賴清德彈劾案不可能通過，但這不重要，因為藍白要的是結合立法院議程與場外藍營民眾抗議，主導政治議程與輿論風向。

此外，賴中強認為藍白最重要的盤算，就是可以分別向國民黨及民眾黨內部訴求：因為彈劾大戰正在持續進行中，不可臨陣前換將，所以民眾黨二分之一條款不算數，黃國昌要繼續當立委及總召，傅崐萁也要續任第三年總召。

