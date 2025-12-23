藍白提彈劾 卓榮泰：政院經發會才對國家最有幫助

（中央社記者高華謙台北23日電）國民黨與民眾黨立委向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰。卓榮泰今天出席行政院經濟發展委員會前接受媒體聯訪指出，經發會才是對國家最有幫助、真正該辦的事，他們努力把國家往好的方向進步。

國民黨與民眾黨立委今天上午召開「懲治國賊、捍衛憲政─正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會。

卓榮泰上午主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議，會前被媒體問及國民黨與民眾黨立委要對他提出彈劾的看法。

卓榮泰表示，經發會是行政院最重要的經濟政策平台，而且邀請顧問到場是政院與民間產業、社會界最重要的溝通，今天這件事才是對國家最有幫助、真正該辦的事，他們努力把國家往好的方向進步。

卓榮泰去年上任後，設置行政院經濟發展委員會，委員會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。（編輯：謝佳珍）1141223