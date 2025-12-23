藍白提彈劾 卓榮泰：政院經發會才對國家最有幫助

行政院長卓榮泰今出席經濟發展委員會時受訪。（行政院提供）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，藍白在立法院司法及法制委員會共同提出譴責案，具名移請監察院彈劾卓榮泰。對此，卓榮泰今出席行政院經濟發展委員會前接受媒體聯訪指出，經發會才是對國家最有幫助、真正該辦的事，努力把國家往好的方向進步。

藍白上周在立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰；國民黨立委翁曉玲、副書記長王鴻薇、徐巧芯、民眾黨副總召張啟楷、立委麥玉珍今天再舉行「懲治國賊、捍衛憲政──正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會，表明立場。

卓榮泰今出席經濟發展委員會時表示，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平臺，而且邀請顧問來，是我們跟民間、產業、社會界最重要的溝通，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力往國家往好的方向進步。

卓榮泰去年上任後，設置行政院經濟發展委員會，其中包容成長組，由中研院院士朱敬一擔任召集人，台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家及時任政院秘書長、現經濟部長龔明鑫出任共同召集人。

委員會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。

