藍白提新興預算718億先動支 盧秀燕籲政院接受：誠意勿嫌少

台中市長盧秀燕希望行政院儘快通過718億元新興預算。（資料畫面）

立法院藍白黨團提出中央政府總預算新興計畫動支案，包含TPASS在內共新台幣718億元。台中市長盧秀燕今（23日）直言，718億不是小數目，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」，既然立法院有誠意提出，希望行政院儘快通過，照顧全國百姓。

立法院藍白黨團日前在院會提案，根據《預算法》第54條，讓TPASS通勤月票等攸關民生急迫使用的718億元新興計畫預算，在立法院同意下可先動支。行政院發言人李慧芝昨（22日）說明，立法院提出的718億先行動支只是決議案，並非法律案，且就算通過，部會用起來會非常為難，因為公務員不知道可用的範圍與金額。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕今（23日）出席台中市大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮時指出，718億不是小數目，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」，既然立法院有誠意提出包含TPASS、社會扶助、社會弱勢照顧、教育及交通等經費的718億元新興預算，希望行政院儘快接受，讓預算趕快上路，並下放到地方，照顧全國百姓。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，攸關民眾福祉，勿讓民眾日常出行與生活便利的需求受到影響，應盡快接受718億元新興預算；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻則認為，藍白使用障眼法，被罵了才要處理新興計畫，「總預算案就是一個案，不能分割，只有一讀後交付委員會才能各自排序」。





更多《鏡新聞》報導

谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲立院速審國防條例、勿內耗

再貼搜索票內容！陳佩琪無奈喊倒楣 稱蘇麗瓊把柯文哲打成階下囚

蔣萬安推無菸城市掀論戰 網提「超商前早禁菸」憂執行力不高