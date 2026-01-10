藍白提未來帳戶4500億 財部反對舉債支應、租稅減免

藍白黨團提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，財政部反對舉債支應及提供租稅減免。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院衛環委員會下週一(12日)將審查國民黨及民眾黨團所提「台灣未來帳戶特別條例草案」，總經費上限4500億元，得以舉債支應。不過，根據財政部書面報告，對於草案明定編列特別預算舉債支應，提供綜所稅、贈與稅及營所稅減免等，財政部均表達反對意見。

根據未來帳戶草案，由政府為12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資追蹤台股標的；總經費上限4500億元，以特別預算編列，得以舉借債務支應，且不受「公債法」第5條第7項限制。

對此，財政部報告指出，現行排除「公債法」單一年度流量債限者，多為因應國防安全、災後復原重建及國際經貿情勢等緊急或重大政事所編列的特別預算，該草案尚非上述情事，基於財政紀律考量，不宜取消年度流量債限規定。

另，草案第14條規定，家長存入未來帳戶的自存款提供綜所稅列舉扣除。財政部表示，家長將自有款項存入未來帳戶，屬家長可支配所得的運用，非屬費用支出，若給予扣除額優惠，不符所得稅扣除額訂定原則；且日常生活支出占家庭收入比率高的家庭，恐無餘裕可存入自存款，對無須繳稅或相對經濟弱勢且無能力自存款的家庭，並無減稅實益，最終僅對相對有能力自存款的高所得家長提供減稅利益，恐造成租稅不公。

至於提供免納贈與稅額度，報告指出，家長將自有款項存入未來帳戶，屬家長對帳戶開戶人的贈與，根據現行規定，每人每年可自贈與總額中減除免稅額244萬元，對一般家長已足資適用，若提供免納贈與稅額度計算，僅對高所得或高財富家長有利，允宜審慎。

營所稅部分，報告表示，企業贊助款直接存入員工子女的未來帳戶，屬對員工的補助或津貼，可依規定核實認列薪資支出或職工福利支出，現行規定已足資適用；另，未來帳戶基金似屬個人帳戶，非政府設置的特種基金，企業捐贈該帳戶不宜視為捐贈政府。

財政部表示，根據憲法第19條所定「租稅法律主義」，納稅主體、客體及稅捐減免等重要項目，須以法律明定，該提案第3項授權由中央主管機關以法規命令訂定免稅對象及範圍，不符合租稅法律主義。該案涉及衛福部就兒童及少年福利措施的整體規劃，宜由衛福部先盤點現有政策工具，並就施政優先性、社會性及民眾需求殷切程度等通盤審慎評估。

