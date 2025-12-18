藍白提案嗆彈劾 卓榮泰：回到憲政機制裡走國家該走的正常路

針對藍白強勢通過財劃法修正案，行政院決定採取「不副署、不公布」作法，而這個爭議持續延燒，藍白立委今（18）日於立院司法委員會通過「將卓揆移送監院彈劾」的臨時提案，民眾黨團總召黃國昌更放話，要對總統賴清德提彈劾案。卓榮泰下午出席「行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪回應，表示行政院引用《憲法》第37條的規定，啟動政院的權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。

卓榮泰指出，「所以今天也證明兩件事情，第一件，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的」。

卓榮泰認為第二件事是，「沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，我也願意面對這樣子，最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法的體制裡面好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路」。

