藍白提案彈劾卓揆通過！黃國昌預告「彈劾賴總統」

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，讓在野狂批民進黨獨裁！民眾黨立院總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇，18號在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，另外也預告，之後會正式在院會提出對總統賴清德的彈劾案。

民眾黨團總召黃國昌，宣布將在院會提出彈劾案，彈劾的對象是總統賴清德，就是因為行政院長卓榮泰宣布不副署，藍白聯手通過的財劃法修正案，執政黨口中的負責任，讓在野黨痛批根本不負責任。

立委（眾）黃國昌：「現在實質等同戒嚴，也有人說賴清德終於宣告登基了。」

立法院司法法制委員會，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵進行專題報告，但潘孟安選擇不出席。

立委（國）羅智強：「要不要聽聽民進黨的良心潘孟安的話，公然打臉賴清德成何體統，但是這位良心現在落跑，今天讓他展現良心的機會，他不敢阿。」

面對藍白輪番砲轟，行政院態度也沒退讓。

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）羅智強：「多數也要尊重少數啊，（尊重就是要發言跟討論的機會），國會表決誰贏，（尊重倒是尊重啊，但是誰贏，那人民投票誰贏嘛）。」

行政院秘書長張惇涵：「完整理性的討論，那卓院長也不會依照憲法不予副署，所以菩薩畏因眾生畏果。」

藍白如何反制？兩黨主席會商討論，不排除號召民眾走上街頭。

國民黨發言人江怡臻：「我們這邊其實是會謀定而後動，我們準備好就會出手。」

執政黨衝撞憲政體制，加深政治對立，升高朝野惡意螺旋。

