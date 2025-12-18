藍白提案彈劾卓揆 鍾佳濱酸黃國昌：民眾黨不敢面對國會重新大選

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》一事，立法院司法及法制委員會今（18）日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人進行專報，但潘孟安依憲法規定不出席，藍白立委相當不滿，並於會中通過2項臨時提案，譴責潘孟安拒絕列席，並把卓榮泰移送監察院彈劾。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱怒酸，民眾黨團總召黃國昌想用自己要廢止的監院去彈劾閣揆，只證明他不敢面對解散國會後的重新大選。





今早9時15分，民進黨團召開「立法院官員專擅濫權 陷立委於不義」記者會，包含民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲與副書記長張雅琳出席。

鍾佳濱指出，現在有2件事情很荒謬，第一，立院司委會中居然有主張廢除監察院、去年砍掉監察院97%預算的黃國昌，提案要求將卓院長移送監院彈劾，真的是可笑。

他感嘆，口口聲聲要廢監院、大砍監院預算的黃國昌，居然要司委會做成決議，將卓院長移送監院彈劾，擺明在憲法當中，立委本來就可對閣揆提起不信任投票，捨不信任投票而不由，想要透過一個黃國昌要廢止的監院去彈劾政院官員、行政院長。

鍾佳濱說，這只證明他不敢面對，當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅，因為民眾黨對於接下來可能的解散國會、重新大選毫無信心。







