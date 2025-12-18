藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉

​民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。總統府昨表示，「總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例」，因此潘孟安未列席委員會。

黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇在會中提出臨時提案，指行政院長的副署權是對總統權力的制衡，但賴清德、卓榮泰卻扭曲其意義，對於國會三讀通過的財劃法行政院拒絕副署、總統拒絕公布，創下憲政史上嚴重惡例。對於卓拒絕副署之行為，提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。在藍白人數優勢下，提案通過。

黃國昌表示，針對賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，《立法院職權行使法》規定非常清楚，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲，結果赫然一看，原來是他自己在當立法委員的時候所通過的法案，會不會出現這個荒謬的狀況，到時候再看。

