藍白提案彈劾卓榮泰、賴清德...林楚茵諷「送去親手癱瘓的憲法法庭」？批：掩飾心虛的「政治綜藝秀」、戀棧權位才是真！

針對行政院長卓榮泰日前宣布「不副署」《財劃法》，藍白立委昨（18日）於立院司委會表決通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，藍白黨團今（19日）再提案彈劾總統賴清德。對此，民進黨立委林楚茵嘲諷，這只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」，「藍白喊倒閣是假，不敢提倒閣，戀棧權位才是真」。

林楚茵今日於臉書發文指出，從週一（15日）到週五（19日），藍白立委終於想到反制行政院「不副署」的方法，「不是根據憲法提出『倒閣』，而是宣布彈劾總統！」她嘲諷，這場彈劾大戲，說穿了只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。

林楚茵點出，第一、「藍白不到法定的三分之二席次，純屬作秀！」第二、「彈劾案要送去被你們（指藍白立院黨團）親手癱瘓的憲法法庭？」林楚茵批評，藍白怕倒閣，不敢面對最新的民意檢驗，「這不就打臉『自稱60%』民意嗎？」「喊彈劾是假，戀棧權位才是真！」

