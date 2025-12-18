藍白提案彈劾卓榮泰！黃國昌再喊彈劾總統 國民黨態度曝：有必要就會做

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨團總召黃國昌今（18日）與國民黨立委羅智強、王鴻薇在司法及法制委員會上臨時提案，要求移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，黃國昌也說明，未來民眾黨團也將在院會正式對總統賴清德提出彈劾。對於國民黨是否跟進？國民黨文傳會主委、立委吳宗憲回應，國民黨不排除任何合法抗議政府的方式，會視當時情況與時機決定是否行動，「若有必要，國民黨就會做，我們不排除任何合法對政府提出抗議的方式。」

國民黨主席鄭麗文中午邀集黨籍不分區立委餐敘，對於國民黨是否跟進民眾黨彈劾總統？吳宗憲會後受訪回應，國民黨不排除任何合法抗議政府的方式，會視當時情況與時機決定是否行動，「若有必要，國民黨就會做，我們不排除任何合法對政府提出抗議的方式。」

另外，國民黨發言人、立委牛煦庭受訪也指出，在行政院做出不副署、毀憲亂政的決定後，藍白陣營都收到來自基層的建議，希望能有所反制。攻防要謀定而後動，藍白雙方必須整合最大戰力，反制措施才能發揮效果。今天的臨時提案只是開始，確實展現出藍白共同努力的方向，呼籲該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是要把話講清楚。

