藍白提案彈劾總統列立院議程 府：合法合憲下予以尊重

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，在野黨立委聯手提案彈劾賴清德總統，相關提案被列入26日立法院會議程。對此，總統府發言人郭雅慧今天(23日)晚間表示，只要合法合憲、程序完備，總統都予以尊重。不過，郭雅慧也再度提醒，明年度總預算尚未審議，懇請在野黨立委儘速將總預算送出立法院，以利國政運作。

行政院長卓榮泰不副署立法院再修版的財劃法引發在野黨抨擊，藍、白宣布提案賴清德總統啟動彈劾案程序，並分別提案，要求總統以被彈劾人的身分到立法院接受詢答。立法院程序委員會23日舉行會議，藍、白挾人數優勢，通過將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。

總統府23日舉行全社會防衛韌性第六次委員會議，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上受訪時表示，在憲政體制下，立法院對於行政院長或是總統，本來就有相關的制衡手段。只要合法合憲、程序完備，總統都給予尊重。

郭雅慧也進一步說明，總統樂意在合法合憲下赴立院國情報告，也期盼在野黨能多多思考，讓明年度總預算儘速完成審議，以利國政推動。郭雅慧說：『(原音)總統已經多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通與說明。期盼朝野能夠回到體制面讓台灣在面臨內外挑戰時，國家能夠穩定向前。政黨立場或許不同，但國家只有一個，希望總預算能夠儘快完成。』

郭雅慧也再度提醒，五權分立之下，行政、立法、司法各個機關都要如常運作，總統也在國政上持續努力，但明年度中央政府總預算今年8月就已送進立法院至今尚未審議，距離年底只剩下7天，懇請立法院儘速讓總預算順利完成、送出立法院，避免影響社會民生及地方建設。

另外，有媒體的報導指出，在大罷免期間，府院曾透過黨政高層與大法官蔡宗珍溝通立場，民眾黨主席黃國昌23日赴北檢告發府院高層、司法官涉及妨害司法公正罪嫌。郭雅慧則表示，總統一直以來的立場都很清楚，就是尊重司法的獨立、不介入個案，也沒有所謂施壓的情況；至於特定媒體在沒有查證的情況下，以臆測、影射的方式進行報導，沒有評論的價值。