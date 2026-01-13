藍白提案彈劾總統要求列席說明 總統府：盼速審總預算

針對立法院國民黨、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，並要求賴總統出席全院委員會說明，總統府發言人郭雅慧今天(13日)晚間表示，總統府尊重國會相關職權，惟本會期僅剩13個工作天，考量國家發展及國民福祉至關緊要，企盼在野立委儘速審查國家總預算，以應國家當務之急。

立法院程序委員會今天開會，在野黨再度以行政院未編列軍人加薪預算為由，挾人數優勢封殺今年度中央政府總預算以及新台幣1.25兆「國防特別條例」排入院會議程。另外，藍、白黨團提案彈劾賴清德總統，程序委員會也確定將於21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明及備詢。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，企盼在野立委以憲政職權為先、以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算，與攸關國家安全的「國防特別條例」排入審查並通過，以應國家當務之要。