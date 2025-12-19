藍白提案彈劾總統 府發言人：足證立法院有手段對行政院與總統制衡

總統賴清德今參加竹科AI新十大建設活動，並與產業廠商合影。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨與民眾黨醞釀彈劾總統賴清德，總統賴清德今天出席竹科園區商業同業公會舉辦「AI新十大建設座談會」活動，總統府發言人郭雅慧在會前受訪表示，在野黨所採取的這2項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

她強調，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧也公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

總統府發言人郭雅慧。(記者洪美秀攝)

