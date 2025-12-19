藍白提案彈劾總統 滿志剛：守住國會法治的邊界

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛表示，民進黨是想藉不副署逼迫在野黨接受「大法官名單」或「解散國會」。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，藍白兩黨全體立委今（19）日在議場前宣布正式提案彈劾總統賴清德。台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛指出，民進黨想逼迫在野黨接受大法官名單或解散國會，擴大掌握權力，在野必須團結站在人民這邊，守住國會法治的邊界。

滿志剛指出，今早在野黨立委一致聯署，支持將行政院長卓榮泰「不副署」立法院三讀通過之《財政收支劃分法》一事，移請監察院啟動調查與彈劾程序。這不只是政治攻防，而是憲政制度的底線，法律經國會三讀通過，本來應應該依憲政程序送交總統與行政院，完成公布後生效；如今卻遭行政院以「不副署」卡關，形同用行政權對民意機關行使實質否決，人民當然不能接受。

滿志剛批評，民進黨現在就是想要逼迫在野黨，不是接受「不可受公評的大法官名單」，不然就是「解散國會」，兩者都是在讓民進黨有機會擴大掌握權力，讓國家走向綠色獨裁，但任何人都不能凌駕憲政機制之上，更不該把國家制度當成政治籌碼。

滿志剛強調，在野黨必須團結，一起會站在人民這邊，守住國會法治的邊界；也要求監察院依法行使職權，讓「不副署」這種破壞憲政慣例的作法，必須接受應有的究責。

