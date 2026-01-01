藍白提案彈劾總統 賴清德轟浪費時間：我不貪不取、沒違法目的何在？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
面對115年度中央總預算案、國防特別預算持續卡關，立法院日前又通過彈劾總統的提案。總統賴清德今（1）日痛批藍白，「你明知不是3分之2的多數，卻把立院寶貴的時間浪費在這裡」，如果真的要彈劾總統，至少也要做一些正事，審查一些福國利民得法案。他也質疑，「他上任至今，不貪不取，沒任何違法，此時對總統提出彈劾，目的何在？」
賴清德發表新年談話後接受媒體訪問。記者問到，立法院日前通過總統彈劾案，預計1月22日、23日邀總統到立院做詢答，是否出席？
賴清德回應，其實社會應該會很感概，行政院已在去年8月底把中央總預算送到立法院，三、四個月的時間過去，在野都放著不審。審查中央總預算本來就是立法院憲政責任跟權利，結果他們不審，國防特別預算也不審，逕排一些自已違憲違法的法案，今天又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民也會有公道的評判。
賴清德強調，立法院當然有屬於他們的憲政職權，但面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日漸增強，立法院應該思考人民付託立委的責任，是不是應該要辦一些正事？審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情了。
賴清德提及，他當過國大代表，也當過立法委員，相信社會應該也很清楚，憲政設計對總統的救濟有兩樣，一個是罷免，一個是彈劾，但罷免總統是追究政治責任，彈劾總統是追究法律責任，這也是為什麼憲法設計，立法院提案罷免後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任；彈劾的話是追究法律責任，所以立法院提案通過後，須送交司法院憲法法庭裁判。
賴清德說，「大家想一想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何的違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」他質疑藍白，特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？
賴清德認為，他個人的回應不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要，如果藍白一定要對他提出彈劾，至少也要做正事。涉及國家生存發展的國防特別預算、照顧人民生活的中央政府總預算，也應該要排入審查。
賴清德說，更何況根據憲法設計，以及立法院職權行使法的規定，儘管國民黨跟民眾黨在立法院是過半的多數，但沒有達到3分之2的多數，彈劾總統的程序在立法院根本通過不了，「你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審中央政府總預算、國防特別預算等對國家發展、經濟發展有利的法案，卻把時間浪費在這裡」，希望在野黨能夠清楚跟社會大眾做說明。
