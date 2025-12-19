藍白提案彈劾賴清德三箭齊發 前進各縣市舉辦彈劾公聽會

立法院國民黨團與民眾黨團「三箭齊發」，將提案啟動彈劾總統賴清德程序，其次會要求賴到院說明，第三為要求立法院在全國每一個縣市舉辦「彈劾公聽會」。（攝影／蕭介雲）

立法院國民黨團與民眾黨團今（19）日表示，將於院會提案「三箭齊發」，首先是啟動彈劾總統賴清德程序，其次則是要求賴到院說明，第三則是會提案要求立法院在全國 每一個縣市，至少舉辦一場「彈劾公聽會」。

藍白立委在議場前集結，現場展示大幅賴清德的袁世凱造型圖片，以及「彈劾違憲總統守護台灣民主」、「反帝制」、「反獨裁」、「反專制」等標語，並高喊口號。

國民黨團總召傅崐萁表示，一位少數的總統，卻在這個禮拜宣布獨裁、宣布改變國家體制，和宣布「清德宗元年，正式登基為中華民國的皇帝」。

傅崐萁不滿地表示，賴清德讓「大秘書」行政院長卓榮泰，對國會通過的法律案不副署、不公布、不執行，已經「稱帝」，就是要毀壞台灣民主，國會已經沒辦法監督這個「怪獸總統」，比前中華民國大總統曹錕、袁世凱更惡質。

史上首次彈劾總統，傅崐萁要求賴清德下台

傅崐萁進一步指出，面對這樣暴力專制的「賴清德皇帝」，他們要勇敢站出來，代表全國的民意來推翻這個暴政，中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式發起，他們會到全國每一個地方告訴國人「清德宗」是如何踐踏人民。

立法院國民黨團與民眾黨團，將提案啟動彈劾總統賴清德程序。（圖片來源／民眾黨）

傅崐萁強調，從賴清德去年520上台，每天都在毀滅台灣民主、人民自由，和台灣7、80年來所 累積的財產，不只是「窮台」、「賣台」，更把台灣民主踩在腳下。

傅崐萁激動地指出，所以國民黨與民眾黨立委一起站出來，團結在一起，「要推翻賴清德的暴政，賴清德必須要下台，台灣不容許有袁世凱、曹錕。」

民眾黨主席黃國昌則痛批，民主憲政應該是我們共同的語言，全世界有那一個民主國家賦予總統這樣的權利，「不僅跨越民主紅線，已經帶頭拆毀應共同捍衛的民主憲政。」

黃國昌：台灣被帶向獨裁之路，向選民報告照顧財源被剝奪

黃國昌強調，在野黨會正式提案彈劾，立刻啟動全院委員會審查程序，希望賴清德能列席說明，憲法何時賦予他這樣的權利把台灣帶向獨裁之路？「台灣不應該也絕對不能再犯下相同錯誤 。」

「為什麼超過二分之一的立委要發動彈劾程序？」黃國昌稱，在野黨會正式在立法院全院委員會提案，要到全國各縣市舉辦公聽會，同時每縣市至少舉辦一場公聽會。

民眾黨團總召黃國昌強調，在野黨會正式提案彈劾，立刻啟動全院委員會審查程序，希望賴清德能列席說明。（圖片來源／民眾黨團）

至於公聽會的主要方向，黃國昌強調，是為向選民報告，為什麼立法院三讀通過的財劃法，應該用來建設地方、照顧人民的財源，現在被賴清德一個人所剝奪。

黃國昌也指出，如此違法憲法、跨越憲政紅線、毀壞民主憲政的總統，「在這個自由民主的國家之中，不該有容身之處，他們要阻止賴清德變成袁世凱。」

羅智強批賴清德「三個背叛」，粉專彈劾連署破212萬人

「台灣要民主，彈劾賴清德。」國民黨團書記長羅智強稱，賴清德有「三個背叛」，分別是背叛民進黨前輩們在民主憲政中所建構的秩序、背叛民進黨在便當會反對毀憲亂政的同志、背叛全國人民和憲政法治，「毀掉憲政要圓大皇帝之夢嗎？」

藍白立委在議場前集結，現場展示大幅賴清德的袁世凱造型圖片，以及「彈劾違憲總統守護台灣民主」等標語。（圖片來源／民眾黨團）

「從尹錫悅的戒嚴之路，走向袁世凱的稱帝之路」民眾黨團副總召張啓楷則強調，賴清德在大罷免沒有得到教訓還變本加厲，現在傳聞沸沸揚揚，過一陣子他要抓8位立委，可能連政黨都被解散，因此，在野黨要走向全國各個角落，呼籲全民站起來捍衛民主。

而支持民眾黨的粉專「DearNaNa」，於昨日發起「彈劾賴清德」網路連署大串聯，目前即已逾212萬人，投票目標則為賴清德當選票數的5586019人，引發網路熱議。

