藍白提案彈劾賴清德 中國國台辦竟還有臉拿「踐踏民主」回應

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，藍白揚言要提案彈劾總統賴清德，中國國台辦發言人彭慶恩今(24)日在例行記者會稱，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由。

國民黨與民眾黨19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，聲稱要在院會提案彈劾賴清德。總統彈劾案也確定列入週五(26日)的議程，藍白也要求賴清德為此到立法院接受詢答。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱日前受訪時痛斥，藍白在國會為所欲為，邏輯卻自相矛盾，要發動彈劾總統，那要不要憲法法庭恢復運作？要不要承認「憲判一號」有效？提這種前後矛盾的空包彈，只會讓人看笑話，請把憲法和增修條文讀一讀吧！

國台辦發言人彭慶恩被問到，國民黨和民眾黨共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德，「同時，在網路上發起的『彈劾賴清德』聯署活動，據統計已有超過800萬人參與聯署。對此有何評論？」

彭慶恩表示，「我們注意到了有關報導」，賴清德當局不顧民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄、挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。有關情況表明，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，違背民意、人心盡失。

